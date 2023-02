Macky Sall aux U20 : « Dem ba jeex ! »

Carton plein pour la sélection nationale des moins de 20 ans. Ce samedi 25 février, les hommes de Malick Daf ont réussi la passe de 3 en s’imposant facilement contre l’Egypte sur le score de 4 à 0. Une performance impressionnante qui leur a valu un message de la part du Chef de l’Etat.



« Chaleureuses félicitations à notre équipe nationale de football U20 et à son encadrement pour cette brillante performance en phase de poules de la CAN. Trois matches, trois victoires ! Bravo et bonne chance pour le reste de votre parcours. Dem ba jeex ! », a écrit Macky Sall sur son compte Twitter.