Macky Sall félicite le Casa Sports, vainqueur de la Coupe du Sénégal

Casa Sports reçu par Macky Sall

L’équipe du Casa Sports, vainqueur de la Coupe du Sénégal est allée présenter son trophée, tard dans la soirée, au Président Macky Sall. Ce dernier, dans un post sur facebook, a félicité le Casa Sport et encouragé son adversaire Diambars. « Je félicite le Casa Sports pour sa brillante victoire de la Coupe du Sénégal 2021. Une équipe emblématique de la Casamance avec Allez Casa aux supporters exceptionnels et dynamiques. Bravo Seydou Sané et toute ton équipe. Mes encouragements aux Diambars », a écrit le chef de l’Etat, Macky Sall.