Macky Sall : « Le premier sacre de nos Lions à la CAN et leur 3e participation à la Coupe du monde confirment… »

L’année 2022 a été une période faste pour le football sénégalais. Rayonnant à l’international, l’équipe nationale de football a remporté sa première coupe d’Afrique des Nations et s’est qualifiée en coupe du monde pour la 3e fois de son histoire. Des performances saluées par les 17 millions de Sénégalais, au premier rang le chef de l’Etat, Macky Sall. Dans son message à la nation, le président de la République a mis en corrélation les bons résultats de la bande à Aliou Cissé avec les défis du pays à l’international. « Je redis notre gratitude et nos sincères remerciements à tous nos partenaires qui ont soutenu la candidature de l’Afrique, dans un esprit d’équité et de solidarité. Ce succès parmi d’autres, ajouté au premier sacre de nos Lions à la Coupe d’Afrique des Nations et à leur 3e participation à la Coupe du monde de football, confirme le standing que notre pays doit tenir et entretenir dans le concert des nations », a-t-il dit.