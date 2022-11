[Remise de drapeau] Macky Sall : “Chaque match est une finale. Ne craignez personne”

Cérémonie remise de drapeau à Doha

Un discours aux allures de séance de motivation. Macky Sall a revêtu son costume de coach de la Nation pour doper les Lions, à la veille de leur entrée en lice dans la compétition contre le Qatar. “Chaque match sera en quelque sorte une finale ; et comme le dit l’adage, la balle est ronde pour tout le monde ; et aucun match n’est gagné, ni perdu tant qu’il n’est pas fini. En vrais Lions, ne craignez personne, mais respectez tous vos adversaires. C’est une condition essentielle pour aller loin en compétition”, a-t-il asséné Macky Sall à Kalidou Koulibaly et sa bande.