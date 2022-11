[Remise de drapeau ] Macky Sall rend un hommage lyrique à Sadio Mané

Macky Sall aux Lions de la Teranga

À 24h de leur entrée en lice contre les Pays-Bas, les lions du Sénégal ont reçu la visite du Président de la République, Macky Sall. Ce dernier a procédé à la traditionnelle remise de drapeau. Lors de son discours, le chef de l’État a d’abord rendu un hommage appuyé à Sadio Mané, grand absent de la fête du foot côté Sénégal.





Et le président a usé d’expressions parfois lyriques : “Sadio Mané, le Ñañthio de Bambali nous manque. Son ombre plane sur cette cérémonie. Mes premiers mots seront donc pour toi Sadio ; pour te dire que nous t’aimons, nous sommes de tout cœur avec toi, nos pensées et prières t’accompagnent pour un prompt rétablissement. Nous le savons, le Ñañthio, parce qu’il aime prendre des risques pour faire gagner son groupe, est exposé aux blessures. Mais nous savons aussi que le Ñañthio garde toujours haut le moral, pour revenir au plus vite dans le groupe, encore plus fort et plus combatif”.