Macron parlera foot sur BFMTV et RMC, à la veille de l'Euro 2020

Emmanuel Macron accordera un entretien à la chaîne d'information en continu BFMTV et à la radio RMC depuis Clairefontaine jeudi, pour «apporter son soutien à l'équipe de France» quelques heures avant le début de l'Euro 2020, ont indiqué ces médias dans un communiqué mercredi.









L'entretien sera diffusé en direct sur BFMTV à 14H30, et dans l'émission «Top of the foot» sur RMC à 18 heures, dont les deux présentateurs, Mohamed Bouhafsi et Jean-Louis Tourre, conduiront l'interview.





Le président de la République «partagera sa passion pour le ballon rond, ses souvenirs de la Coupe du monde 2018 et son attachement au football amateur», précisent BFMTV et RMC. Il apportera également son soutien à l'équipe de France, à la veille de l'Euro 2020 (11 juin-11 juillet).