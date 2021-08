Mady Touré à Thiès : « Si on ne gagne pas les élections… »

Au total, 42 clubs ont répondu à l’appel du président Mady Touré dans la région de Thiès où il rencontrait les acteurs sportifs de ladite localité, pour un exposé en perspective des élections de la Fédération Sénégalaise de Football (FSF) du 7 août.



Après avoir observé une minute de silence pour saluer la mémoire de Samba Sarr, décédé hier à Pikine, Mady Touré a présenté son programme à l’assistance avec un discours rassembleur.

« Nous sommes en deuil et je voudrais saluer la mémoire du défunt. Mais je vous dis que moi ma personne ne m’intéresse pas car j’ai proposé Saer pour diriger la FSF. Il faut prendre vos responsabilités, je ne vous impose rien et je suis un rassembleur », a affirmé le candidat.

Interrogé sur sa conduite en cas de défaite, il est resté sur sa logique.

« Si on perd, le candidat vainqueur aura un bon contenu avec mon programme. Et je le répète, je suis un rassembleur, si on change les textes, je suis prêt à tout. Au cas contraire, je continuerai à contribuer au développement du football sénégalais à travers Génération Foot », conclut-il





Matar Diouf, vice-président de la Ligue de Thiès a rassuré le candidat en lui garantissant que les clubs de Thiès, présents dans la salle se réuniront dès mardi pour faire un choix définitif.

Le candidat pour le renouveau recevra les clubs de Dakar mercredi prochain pour clôturer sa tournée nationale.