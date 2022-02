Mady Touré : "Nous continuerons à apporter notre pierre à l’édifice..."

Le président fondateur de Génération foot, Mady Touré, a exprimé son honneur et sa fierté d'être reçu par le Président de la République Macky Sall en compagnie de Mr Bernard Serin, son fils Nicolas et Mr Youssou Ndour Parrain et Président d’honneur de l'Académie Génération Foot.



Joint au téléphone, le patron de GF est revenu sur cette rencontre.

" C'était très positif et tout le monde a apprécié, avance l'enfant de la Médina. Comme nous le faisons déjà, nous continuerons à apporter notre pierre à l’édifice dans la politique du Président de la République son excellence Mr Macky Sall qui est de doter à notre jeunesse des infrastructures sportives de qualité."

Il poursuit en évoquant les promesses de Bernard Serin.

" Mr Serin va offrir six terrains modulables qui porteront les noms des six joueurs de l’équipe nationale qui ont été formés entre le FC Metz et Génération Foot pour récompenser le sacre historique des Lions".

Pour rappel, Sadio Mane, Ismaila Sarr, Habib Diallo et Pape Matar Sarr ont débuté leur formation à GF. Les deux autres formés par le club lorrain sont Kalidou Koulibaly et Bouna Sarr.