Mahrez après la victoire de l’Algérie face au Sénégal: « Ce n’est pas un match test, on n’a pas gagné la CAN »

Battu en finale de la CAN 2019 par l’Algérie, le Sénégal a encore courbé l’échine hier mardi, devant les Fennecs à Dakar lors d’une confrontation amicale. Les poulains de Djamel Belmadi ont triomphé sur le plus petit des scores (1-0) à l’issue de ce match très disputé.







Les Lions de la Téranga enregistrent ainsi leur première défaite à domicile depuis 2012. A la fin de la rencontre, Ryad Mahrez, l’attaquant du club saoudien d’Al Ahli a livré ses impressions au micro de la presse algérienne.





« On va continuer notre préparation pour la CAN »





Pour lui, c’était un « bon match dans des conditions que l’on connait ». Les Fennecs, "ont été solides". Les deux équipes ont eu des occasions pour faire la différence, mais l’Algérie « a su marquer au bon moment ».





Il a rappelé que les matchs contre le Sénégal ont toujours été des « rencontres serrées ». Aujourd'hui, l'Algérie a gagné, mais il faut relativiser cette victoire. « Ce n’est pas un match test, on a gagné, mais on n’a pas gagné la Coupe d’Afrique. On va continuer notre préparation pour la CAN » a déclaré l’ancien attaquant de Manchester City.





La prochaine Coupe d’Afrique des Nations débutera en janvier 2024 en Côte d’Ivoire.