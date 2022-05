Maillot LGBT-Idrissa Gueye : Des autorités françaises et des associations tirent sur le footballeur, les internautes répliquent !

Des Internautes volent au secours d' Idrissa Gana Gueye

Après son refus, samedi dernier, d’arborer le maillot en soutien au LGBT, Idrissa Gana Gueye est plongé dans un scandale qui ne cesse de prendre de l’ampleur en France. Ce lundi, Valérie Pécresse et Cécile Coudriou, présidente d’Amnesty International France et plein d’autres ont réagi à la polémique.





Malgré sa large victoire face à Montpellier (4-0) lors de la 37e journée de ligue 1, le Paris Saint-Germain voit sa performance reléguée au second plan par une autre affaire impliquant l’un de ses joueurs. En marge de cette rencontre, le milieu de terrain du club parisien, Idrissa Gana Gueye, avait préféré assister au match de ses coéquipiers depuis les tribunes pour « pour raisons personnelles ». Une absence qui a suscité plusieurs interrogations d’autant plus que le joueur avait déjà refusé de jouer l’année dernière lors de la même période, consacrée à la journée mondiale contre l’homophobie.





Plusieurs personnalités françaises sont montées au créneau pour dénoncer ce qu’ils qualifient de réaction « homophobe ». A l’image de Valérie Pécresse qui s’est fendu d’un tweet : « Les joueurs d’un club de football, et ceux du PSG en particulier, sont des figures d’identification pour nos jeunes. Ils ont un devoir d’exemplarité. Un refus d’Idrissa Gana Gueye de s’associer à la lutte contre l’homophobie ne pourrait rester sans sanction ! ».





La saison passée, Idrissa Gueye avait simulé une gastro pour ne pas prendre part à la rencontre du PSG lors de cette journée. Une attitude que déplore Eric Arassus, président de la fédération sportive LGBT+ qui souhaite que l’athlète sénégalais soit sanctionné : « Il faut peut-être qu’Idrissa Gueye soit mis à pied et surtout formé aux questions LGBT. Ce ne sont pas des questions religieuses. Il y a des personnes qui ont la même religion que lui qui n’ont pas de déni par rapport à ça. Aujourd’hui, c’est sanctionnable par la loi d’être homophobe. Il faut vraiment appuyer là-dessus. »





Les internautes volent au secours de Gueye





A ce torrent de réactions défavorables à la prise de position du joueur, s’ajoute celle de Cécile Coudriou, présidente d’Amnesty Internationale France : « Je rappelle que nul ne saurait justifier les #LGBT -phobies au nom de convictions religieuses. Nous devrions au contraire lutter tous ensemble contre toutes les discriminations et les atteintes à la dignité humaine ».





Mais dans cette polémique, le champion d’Afrique 2021 peut compter sur le soutien de nombreux utilisateurs sur le net qui ne manquent pas d’apporter la réplique sous les posts attaquant Gueye. C’est le cas de Don Sergio qui déclare sous la publication de Cécile Coudriou : « Il a le droit de choisir de lutter ou pas. Le forcer à faire une chose ou pas, est aussi une forme de violation contre les droits de l’Homme ».