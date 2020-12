Malade depuis 2012 : L’Etat du Sénégal offre 10 millions à Kene NDOYE

Seneweb vous annonçait dimanche dernier la maladie de l'ancienne athlète Kene Ndoye, clouée au lit et sans assistance.Selon les informations obtenues par Seneweb, les services du ministre des Sports, Matar Ba ont remis à l’athlète sénégalaise une enveloppe de 10 millions FCFA. Ce, sur instruction du président de la République, Macky Sall.Perdu de vue depuis des années, cette championne qui a marqué l’athlétisme sénégalais au début des années 2000 et qui a apporté 13 médailles pour le Sénégal, est malade depuis 2012 et alitée depuis des mois.