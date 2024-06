Mali : 3 vols annulés, les Aigles coincés à Bamako !

Mardi à 13h GMT, dans le cadre de la 4e journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026, les Aigles doivent affronter Madagascar au FNB Stadium de Johannesburg en Afrique du Sud. Mais le vol de la sélection du Mali vient d'être reporté pour la 3e fois ce dimanche, alors l'inquiétude grandit à l'approche de la rencontre…







“Jamais deux sans trois” comme on dit. Le célèbre dicton a hélas fonctionné pour les troupes d'Eric Chelle, toujours bloqués à Bamako à l'heure où l'on rédige ces lignes. Le premier report du vol pour Johannesburg a eu lieu dans la nuit de vendredi à samedi, le second samedi à midi, et enfin, le troisième ce dimanche matin à 9h, rapporte le journaliste Drissa Niono. A chaque fois en raison des conditions météorologiques. Les Aigles, qui s'entraînent ces derniers jours dans leur camp de base à Kabala depuis leur défaite jeudi devant le Ghana (1-2) lors de la 3e journée de ces éliminatoires, restent donc pour le moment à quai.









Victoire impérative contre Madagascar









Sachant qu'il faut au moins 7h pour aller à Johannesburg par vol direct, les troupes maliennes pourront donc arriver au mieux dimanche en fin de journée, avec plus d'une trentaine d'heures de retard sur le programme initial. Clairement pas le meilleur moyen de préparer ce match déterminant.