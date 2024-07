Mali : Eric Sékou Chelle réagit après son limogeage de l'équipe nationale

Eric Sékou Chelle, récemment limogé de son poste d'entraîneur de l'équipe nationale malienne, a exprimé sa surprise et sa déception après avoir appris la nouvelle de son renvoi sur les réseaux sociaux. Le limogeage est survenu après les 3e et 4e journées des éliminatoires de la Coupe du monde 2026, laissant Chelle et ses supporters perplexes quant à la décision soudaine de la Fédération malienne de football.





Dans un communiqué, Sékou Chelle a partagé son désarroi face à la manière dont la nouvelle a été communiquée. Ce dernier souligne le manque de professionnalisme et de respect dans la gestion de son départ.





L'ex-technicien malien a également remercié les joueurs, le staff et les supporters pour leur soutien tout au long de son mandat. Il a rappelé les progrès réalisés sous sa direction et exprimé son espoir que l'équipe continue sur cette lancée positive.





"Chers Maliens et amis sportifs, bonjour.





En mai 2022, j'ai été nommé sélectionneur de l'équipe nationale et j'ai donné le meilleur de moi-même pour honorer cette mission. Jusqu'à mon renvoi, j'ai essayé de faire de mon mieux, malgré le contexte difficile. J'ai pris un plaisir énorme à travailler pour la mère patrie. Ainsi, j'ai décidé de garder le silence sur les défis rencontrés pour des raisons d'éthique, d'honneur et de dignité.





Je tiens à remercier le public sportif malien, les joueurs de toutes les équipes nationales du Mali et les autorités du pays pour leur soutien inconditionnel pendant cette belle aventure.





Bien que la manière dont j'ai appris mon renvoi sur les réseaux sociaux par un communiqué de presse qui a été surprenant, je reste fier du travail accompli et de l'opportunité que j'ai eue.





En tant qu'entraîneur de football professionnel, je me dois de réagir en professionnel. C'est pourquoi je suis contraint de faire valoir mes droits par des voies légales. Je suis malien et j'ai toujours œuvré pour ne pas humilier mon pays en divulguant mes difficultés sur les réseaux sociaux.





Aussi, je souhaite à mon successeur tout le succès possible et je reste un fervent supporter des équipes nationales du Mali.