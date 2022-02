Malick Gakou aux Lions du Sénégal : "Yewwi leen askanwi"

L'allusion est belle et les victoires engrangées par la coalition Yewwi Askanwi aux élections locales devraient inspirer les Lions du Sénégal qui disputent la finale de la Can 2022 contre l'Égypte, ce dimanche 5 février. L'ancien ministre Malick Gakou, président du Grand parti et leader de la coalition Yewwi Askanwi lance un appel aux poulains d'Aliou Cissé. Il leur demande de décrocher le trophée continental et d'inscrire le Sénégal dans l'histoire de la Can de football.





"Avec cette belle finale que allez jouer demain, à Yaoundé, vous placez notre pays à la porte de l'histoire. Pour décrocher cette première Can pour notre pays, il vous faut certes beaucoup de sueurs et de jérémiades, mais nous vous savons si forts et engagés que, nul doute n'est permis. Vous reviendrez auréolés de gloires avec le trophée continental", rassure Malick Gakou.

Aux Lions de la Téranga, rappelle-t-il : "Le peuple reconnaissant vous attend, la fierté en bandoulière, pour célébrer la victoire du Sénégal. Yewwi leen Askanwi", lance l'ancien Ministre des Sports Malick Gakou.