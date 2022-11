[Souvenir de mondial] Mamadou Koumé : “Le but de Salif Diao contre le Danemark m’a le plus marqué”

Mamadou Koume sur le but de Salif Diao en 2002

Dans cet entretien accordé à Seneweb, Mamadou Koumé sort la boîte à souvenirs. L’ancien Président de l’Association Nationale de la Presse Sportive (ANPS) a été fortement marqué par l’épopée des Lions en terre asiatique en 2002.

Votre plus beau souvenir de mondial ?

Le plus beau souvenir pour un Sénégalais est sans doute la coupe du monde de 2002. Cette épopée asiatique de l’équipe nationale de football qui arrive pratiquement inconnu et qui arrive jusqu’en quarts de finale. Je me souviens qu’un hebdomadaire avait interrogé les 31 entraîneurs sans Bruno Metsu pour leur dire de faire un classement. Le Sénégal était classé 32e et à la fin des courses, il se classe 7e/32. C’est le plus beau souvenir.

“L’équipe de France de 2018 est le vainqueur qui m’a le moins enchanté”

Le plus grand joueur de l’histoire de la coupe du monde ?

Je dirais pour ma génération Edson Arantes do Nascimento, dit «Pelé». Il a gagné trois fois la coupe du monde. Je crois qu’il est le seul à l’avoir fait.

La plus belle équipe ?

C’est sans doute l’équipe de Brésil de 1970 et qui a gagné la coupe du monde au Mexique. Il y avait aussi de grands joueurs et de très beaux matchs durant cette compétition.

Le vainqueur qui vous a le moins enchanté ?

Je dirai l’équipe de France, vainqueur de la dernière coupe du monde.

La plus belle rencontre lors des éditions auxquelles vous avez assisté ?

La plus belle rencontre reste la victoire du Sénégal contre la France .Les joueurs étaient motivés et le Sénégal a rendu une très belle copie du gardien de but aux attaquants. Il faut que les gens le revoient car il y avait une équipe concentrée sur son sujet et qui a réussi ce résultat remarquable.

“Si le Brésil se concentre sur son sujet et exploite toutes ses capacités, il devrait pouvoir gagner la coupe du monde”

Le but qui vous a le plus marqué ?

C’est une fois encore un but sénégalais .C’est le but de Salif Diao contre le Danemark. C’est une très belle action, très rapide et qui a pris naissance à partir du gardien de but. J’étais ce jour-là au stade et c’est ce qui m’a le plus marqué.

Quelle équipe voyez-vous soulever le trophée au Qatar ?

Le cœur aurait souhaité que cela soit Sénégalais. Mais la coupe du monde est d'un autre niveau. Cela pouvait être envisageable si Sadio Mané était là. Mais il n’est pas là et ce sera le grand absent. Une absence qui se fera ressentir. Je suis un romantique et le football demande du réalisme. J’ai toujours aimé le football brésilien. Il a sans doute les meilleurs éléments de cette coupe du monde. Cependant, cela ne veut pas dire gagner. Je pense que si le Brésil se concentre sur son sujet et exploite toutes ses capacités, il devrait pouvoir gagner la coupe du monde. Mais il y a des outsiders tels que l’Argentine qui a un jeu génial. Il ne faut pas non plus exclure les équipes européennes qui peuvent créer la surprise comme le Portugal avec Cristiano Ronaldo.

Je pense que le Brésil est capable de soulever la coupe.