Man City club le plus innovant du monde sportif,

Manchester City et sa galaxy de partenaires, est le club le plus innovant selon Sports Innovation Lab.







Quatre années de données de collectes permettent au groupement Sports Innovation Lab de dresser un classement, des clubs les plus innovants du monde sportif. Il met en avant, d’abord les équipes du monde du football qui squattent le top 10 et Manchester City classé en tête devant le Real Madrid et Arsenal. Le PSG entre dans ce palmarès, il est huitième, c’est la seule franchise française classée dans le top 25.





Le PSG huitième et seul club français dans le top 10







L’enquête de Sports Innovation Lab repose sur trois indicateurs principaux que sont : la diversification des revenues, l’aspect technologique et l’agilité organisationnelle. L’analyse repose sur plus de 8 000 sources données et 15 000 signaux de marchés. Les clubs de football sont largement majoritaires, au nombre de 14 sur les 25, devant les franchises de la NBA (6), de la NFL (4) et une de la MLB.





Les franchises qui apportent la meilleure réponse contre la crise







« La pandémie mondiale a frappé l’industrie du sport avec une violence inédite en mars et par conséquent, elle changé tout le paysage commercial, tel que nous le connaissions jusqu’alors. » « Avec cette liste, nous célébrons un groupe de pionniers qui ont contribué à faire progresser leur entreprise, malgré ce contexte sans précédent », déclare Angela Ruggiero, cofondatrice et directrice générale du Sports Innovation Lab. Ce sont en clair les clubs qui ont selon le rapport, offrent les meilleures réponses et perspectives, face à la crise.