Man City : Le TAS va examiner l'appel des Citizens en juin !

Condamné à deux ans d'exclusion de toute compétition européenne, Man City a fait appel. Celui-ci sera examiné début juin par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS).







Le TAS étudiera l'appel de Man City du 8 au 10 juin









Le 26 février, le Tribunal Arbitral du Sport confirmait avoir reçu l'appel de Manchester City, suite à la décision d'exclure le club de Khaldoon Al Mubarak des compétitions européennes pendant 2 ans. De plus, les Mancuniens s'étaient vus infliger une amende de 30 millions d'euros pour avoir gravement violé les règles du fair-play financier. Il était reproché aux Citizens d'avoir surévalué les revenus issus de leurs contrats de sponsoring dans leurs comptes portant sur la période de 2012 à 2016.













De toute évidence, si la sanction était confirmée par le TAS, bien que Manchester City se dit disposer "d'un vaste ensemble de preuves irréfutables pour appuyer sa position", l'avenir du club serait remis en cause. L'Equipe évalue les pertes à plus de 100 millions d'euros par saison, et on voit mal comment les joueurs de renommée mondiale qui composent actuellement l'effectif des Sky Blues pourraient rester alors que le club ne disputerait pas de coupe d'Europe les deux prochaines saison. Ainsi, c'est le futur proche de Manchester City, à la fois économique et sportif, qui devrait se jouer lors de cette décision prise par le TAS. Le gendarme de l'UEFA examinera le recours du 8 au 10 juin prochain.