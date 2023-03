Man City : Pep Guardiola dévoile le nom de son successeur

Malgré un contrat qui court jusqu'en 2025, Pep Guardiola a enchaîné les déclarations récemment, laissant envisager un départ plus tôt que prévu. Pour lui succéder, l'Espagnol verrait bien un certain Vincent Kompany.







Retour gagnant pour Kompany en Angleterre





Défenseur central de Manchester City entre 2008 et 2019, Vincent Kompany a conservé un lien spécial avec l'Angleterre. À tel point qu'en juin dernier, l'ancien joueur aux 89 sélections en équipe de Belgique y a fait son grand retour. En qualité d'entraîneur et en Championship cette fois, sur le banc de Burnley. Force est de constater que ce comeback se déroule à merveille. En effet, les Clarets survolent la D2 anglaise et sont idéalement placés pour faire l'ascenseur et retrouver la Premier League d'ici quelques mois. De l'autre côté de la Manche, le travail de l'ancien coach d'Anderlecht est unanimement salué. Même Pep Guardiola, l'entraîneur de Manchester City, est admiratif.

Pep Guardiola le voit revenir à Manchester City





Ces dernières semaines, Pep Guardiola, en place depuis 2016 à Manchester City, a multiplié les sorties pour le moins énigmatiques quant à son avenir chez les Skyblues. Dans des propos relayés par RMC Sport, l'ancien joueur et entraîneur du Barça a été invité à évoquer Burnley, prochain adversaire des Citizens en FA Cup, et son technicien Vincent Kompany. "Il s'en sort très bien (à Burnley, NDLR)", a-t-il notamment indiqué. Avant d'évoquer son possible retour à Manchester.