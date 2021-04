Man City : pour Beye, le PSG peut faire mal

Passionnante et indécise, la demi-finale aller de la Ligue des Champions qui opposera mercredi le Paris Saint-Germain à Manchester City pourrait bien tourner en faveur des champions de France en titre. C’est en tout cas l’avis du consultant de Canal +, Habib Beye, qui estime que le PSG dispose des armes pour appuyer là où ça fait mal et punir la défense des Skyblues, parfois en difficulté dans sa gestion de la profondeur.



"Alors oui, ils ont la meilleure défense, mais ils ont des difficultés lorsqu’il faut courir vers leur but. (…) Le PSG a les qualités pour sortir de ce contre-pressing avec Mbappé, Verratti et Paredes et puis quand vous avez un passeur comme Neymar… Peut-être que ce que propose City correspond exactement à ce que recherche le PSG dans un match", a glissé l’ancien latéral droit de l’Olympique de Marseille sur le plateau du Canal Football Club.