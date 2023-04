Man City : une stat' folle en FA Cup

Chelsea (4-0), Arsenal (1-0), Bristol (3-0), Burnley (6-0) et Sheffield (3-0). Qualifié pour la finale, Manchester City n'a toujours pas encaissé le moindre but en FA Cup cette saison. Alors qu'il sera opposé à Brighton ou Manchester United, le 3 juin, le double champion d'Angleterre en titre pourrait devenir la quatrième équipe après Wanderers (1871-1872), Preston North End (1888-1889) et Bury (1902-1903) à remporter l'épreuve sans prendre un seul but. Encore un match pour réaliser cet exploit fou.