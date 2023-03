Man United : Casemiro suspendu quatre matches après son rouge

Ce dimanche, Manchester United affrontait Southampton en Premier League. Un match durant lequel Casemiro a, pour la deuxième fois de la saison, vu rouge.







Casemiro une nouvelle fois pris à la faute





Le moins que l'on puisse dire, c'est que les fans mancuniens ont vécu une terrible désillusion la semaine passée. Opposé à Liverpool, Manchester United a tout bonnement explosé en plein vol. Résultat des courses, un revers plus que cinglant sur le score fleuve de 7-0. Désireux de conserver leur troisième position, les Red Devils devaient donc l'emporter ce dimanche en marge de la réception de Southampton. Tottenham ayant, de son côté, remporté sa rencontre, une victoire paraissait donc plus que préférable pour Casemiro et sa bande.

Pourtant, les hommes d'Erik ten Hag n'affichaient pas un visage très emballant durant le premier acte. Pire, Casemiro se faisait même exclure à la demi-heure de jeu. Une sanction faisant suite à une semelle manifeste sur Carlos Alcaraz qui n'est pas vraiment bien passée auprès du coach de Man United, lui qui a incriminé l'arbitre. La réalité était pourtant bien là : il fallait disputer une heure à 10 contre onze. Mais finalement, malgré de nombreuses occasions de part et d'autre en seconde période, le score n'évoluait pas : score final 0-0.





Coup dur pour les Red Devils







D'ailleurs, c'est la seconde fois de la saison que Casemiro se fait épingler de la sorte. Le premier rouge reçu ne remonte pas à si loin puisque c'était le 4 février dernier face à Crystal Palace. Et comme stipulé dans les règles de la Premier League, recevoir deux cartons rouge entraîne une suspension de quatre matches.