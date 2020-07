Manchester City : agacé, Guardiola dézingue Tebas et recadre le duo Mourinho-Klopp !









Pep Guardiola a allumé Javier Tebas. Lundi, le Tribunal Arbitral du Sport a décidé de blanchir Manchester City, initialement suspendu par l'UEFA de toutes les compétitions européennes pour les deux prochaines saisons pour non-respect du fair-play financier. Si cette décision a été une immense victoire pour les Citizens, elle ne fait pas l'unanimité. Ainsi, le président de la Liga Javier Tebas a poussé un énorme coup de gueule contre le TAS, alors que José Mourinho a parlé de «décision honteuse» et que Jürgen Klopp n'a pas vécu «une bonne journée pour le football».









Guardiola sort la sulfateuse pour Tebas…









Présent en conférence de presse ce mardi, l'entraîneur des Citizens Pep Guardiola a été bien évidemment invité à réagir à ce sujet. Et l'ancien coach du FC Barcelone a véritablement allumé Tebas ! «Monsieur Tebas doit être très jaloux de la Premier League. C'est un expert juridique incroyable», s'est moqué dans un premier temps le manager des Skyblues. «La prochaine fois, je lui demanderai quels juges doivent en être. Il faut qu'il s'en tienne à la Liga. Il fait partie de ceux qui, lorsque la sentence est en sa faveur, trouvent ça parfait, comme c'est arrivé en Espagne. Mais quand c'est contre lui, il voit toujours des problèmes. Monsieur Tebas, nous participerons à la Ligue des Champions la saison prochaine parce que ce que nous avons fait était juste», a-t-il lancé.









… et reprend ses collègues





Par la suite, Guardiola s'est montré lassé par les commentaires incessants réalisés au sujet de City. L'homme de 49 ans a ainsi repris ses collègues de Tottenham et Liverpool. «José et les autres devraient savoir que nous avions été lésés et que nous méritons des excuses, a assuré le technicien espagnol. Les gens, qui ont dit que nous avions triché, ont menti. Et à plusieurs reprises. La présomption d'innocence doit toujours primer et je suis incroyablement heureux.» Sur son nuage, Guardiola avait des comptes à régler. -

