Manchester City - Chelsea (1-2), Chelsea défait encore City

Lors de ce qui était une répétition générale en vue de la finale de C1, Chelsea a réussi l’exploit de battre Manchester City à l’Etihad Stadium.







Décidément, Pep Guardiola ne trouve plus la recette gagnante face à Chelsea. Après avoir connu la défaite en FA Cup il y a quelques semaines, le coach catalan a encore vu ses hommes s’incliner contre les Blues, ce samedi à l’occasion du match retour entre les deux équipes en championnat. Un revers concédé sur le fil, suite à une frappe victorieuse de Marcos Alonso (93e). Rageant, d’autant plus que City avait l’avantage à la marque.

Les remplaçants de City pas à la hauteur





Cette contre-performance n’est pas sans conséquence puisqu’elle retarde le sacre national qui était promis aux Eastlands. De Bruyne et ses coéquipiers devront encore attendre quelques jours avant de déboucher le champagne. Par ailleurs, avec ce résultat, ce sont les Londoniens qui prennent l’ascendant psychologique en vue de la prochaine finale de Ligue des Champions.

Les deux compétitions sont tout de même différentes et il faudra se garder de faire trop de conclusions, surtout que les Sky Blues ne se sont pas présentés avec leur équipe-type pour ce duel domestique. De Bruyne, Mahrez, Gundogan, Foden et Bernardo Silva ont tous été laissés au repos. Un turn-over qui n’a cependant pas empêché les locaux d’avoir le contrôle des débats durant le premier acte.

A la 44e minute, c’est d’ailleurs en toute logique qu’ils ont pris l’avantage au score. Raheem Sterling les mettait sur orbite en surgissant dans la surface et plaçant une frappe imparable que Sergio Aguero, son coéquipier, a été trop lent à mettre. De retour dans le onze de départ, El Kun n’a pas été heureux sur cette action. Ni sur celle qui a suivi à la 48e avec un pénalty raté. Trop gourmand, l’Argentin a tenté une panenka, mais Edouard Mendy ne s’est pas fait surprendre et a arrêté le cuir tranquillement.



Un Chelsea métamorphosé après la pause





« El Kun » n’a pas eu l’occasion de se rattraper au retour des vestiaires, puisque son équipe n’a plus eu d’occasions franches durant cette rencontre, si l’on excepte un tir non cadré de Gabriel Jesus (78e) ou alors une reprise du rentrant Foden (86e). A contrario, Chelsea a été beaucoup plus menaçant. Revenus sur la pelouse avec de meilleures intentions, les Blues ont logiquement égalisé par le biais de Hakim Ziyech à la 63e. Le Marocain a fait mouche d’une frappe sèche à l’entrée de la surface suite à une remise de César Azpilicueta.

Chelsea est revenu à la marque, et Chelsea a fini par l’emporter. Timo Werner a encore loupé une énorme opportunité à la 73e, de même que Marcos Alonso sur une tentative de lob à la 89e. Tammy Abraham, entré en cours de jeu, a été clinique en trouvant la faille à la 81e mais sa réalisation fut refusée à cause d’une position de hors-jeu très discutable. Mais à force de pousser, les Blues ont donc fini par remporter la mise et ces 3 points récoltés leur assure quasi définitivement la qualification pour la prochaine C1.