Manchester City défiera le PSG, le Real Madrid affrontera Chelsea

Manchester City s'est imposé 2-1 à Dortmund ce mercredi soir et défiera le PSG en demi-finale de Ligue des champions. Tenu en échec à Anfield après avoir gagné 3-1 à l'aller, le Real Madrid affrontera de son côté Chelsea au prochain tour.





Le PSG connaît son adversaire pour les demi-finales de la Ligue des champions et il s'agit du Manchester City de Pep Guardiola. Vainqueurs 2-1 à l'aller, les Skyblues se sont imposés sur le même score ce mercredi soir à Dortmund.





Les Anglais avaient pourtant rapidement été menés sur un but du jeune milieu anglais Jude Bellingham (15e), mais sont revenus dans le match grâce à un penalty provoqué par Emre Can et transformé par Riyad Mahrez (55e). Phil Foden a tué le suspense à la 75e d'une jolie frappe du pied gauche.





City défiera le PSG en demi-finale et le match aller aura lieu au Parc des Princes le 27 ou 28 avril prochain. Le retour se déroulera lui le 4 ou 5 mai.





Dans l'autre match de la soirée, le Real Madrid a fait 0-0 à Anfield face à Liverpool et validé son ticket pour le dernier carré grâce à sa victoire 3-1 du match aller. En demi-finale, la bande à Zinedine Zidane recevra le Chelsea de Thomas Tuchel avant de se déplacer à Stamford Bridge.