Manchester City entre dans la danse pour Jan Vertonghen

Jan Vertonghen vers Manchester City

Libre, et donc gratuit, expérimenté, Diable Rouge et constant au plus haut niveau depuis une bonne dizaine d’années: Jan Vertonghen ne laisse personne indifférent sur le marché des transferts et peut compter sur un nouveau prétendant de choix.





L’Inter, la Roma, Naples, Séville ou encore Valence: les options ne manquent pas pour Jan Vertonghen qui ne devrait pas avoir trop de difficultés à se trouver un nouveau club cet été. En fin de contrat à Tottenham, où il a accepté de rester un mois de plus pour terminer la saison, le Diable Rouge vivra une nouvelle aventure dès le coup d’envoi de la prochaine saison et son statut de joueur libre sera un atout non-négligeable à faire valoir.





Et à côté des clubs italiens et espagnols déjà cités, c’est un grand d’Europe qui s’est visiblement ajouté à la liste des potentiels acquéreurs. Selon The Telegraph, Pep Guardiola, en proie à des soucis avec sa défense centrale quasiment depuis son arrivée, verrait d’un bon oeil l’arrivée de Jan Vertonghen, un défenseur central qui peut dépanner sur le flanc gauche, à Manchester City.