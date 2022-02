MANCHESTER CITY : Guardiola ému par les éloges de Conte !

Alors que Manchester City et Tottenham se retrouveront ce samedi (18h30), Pep Guardiola a répondu à la prise de parole d'Antonio Conte.



Une admiration réciproque. Tels sont les mots que l'on peut choisir pour décrire la relation entre Pep Guardiola et Antonio Conte. Alors que les deux hommes se retrouveront ce samedi (18h30) en Premier League, c'est l'Italien qui avait dans un premier temps rendu hommage à l'Espagnol : "Je pense que nous parlons du meilleur entraîneur du monde parce qu'il le montre dans de nombreuses équipes, dans de nombreuses situations différentes, qu'il est bon de construire quelque chose d'important et si le club le soutient parce que lorsque vous restez à Barcelone et au Bayern Munich et ensuite à Manchester City, ces clubs ont voulu investir en lui et il a remboursé cette confiance" avait-il lâché en conférence de presse.





Des éloges qui ont ému son homologue citizen : "Merci beaucoup, je ne le suis pas (le meilleur entraîneur du monde). J'apprécie. Je dirais que je n'ai pas de mots (à propos de Conte). J'apprends beaucoup en regardant ses équipes, les mouvements. Si le club compte sur lui à 100%, il aura du succès. Lors de ma première saison, c'était dur contre lui. Un entraîneur qui arrive dans la saison, ce n'est pas facile de faire des changements. Avec des matchs tous les trois jours, ce n'est pas facile. Dans le football, nous n'avons pas le temps. Ce club m'a donné du temps et c'est pourquoi je serai toujours reconnaissant" a-t-il conclu dans des propos rapportés par beIN Sports.