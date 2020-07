Manchester City : le club aurait menti au TAS pour annuler son exclusion de la Ligue des champions

Der Spiegel accuse Manchester City d'avoir menti au TAS afin de ne pas se voir exclus des compétitions européennes pour les prochaines années.











La sanction, finalement révoquée, d'exclure Manchester City des compétitions européennes pendant deux ans continue de faire parler. Le journal allemand Der Spiegel soutient qu'il dispose de nouvelles preuves montrant que le verdict du tribunal arbitral du sport (TAS) était incorrect. Le club anglais nie fermement ces divulgations, affirmant qu'il s'agit d'une «tentative cynique de remettre en cause l’affaire publiquement». Après la sanction imposée par l'UEFA en février, la TAS a accepté l'appel de City et le 13 juillet, a levé la sanction imposée au club, considérant qu'il n'était pas prouvé que ses propriétaires à Abu Dhabi avaient gonflé les accords de parrainage pour se conformer aux exigences de la réglementation du fair-play financier.





Ayant été mis au courant e ces accusations, Manchester City ne s’est pas fait attendre pour répondre, niant fermement les accusations : « Les problèmes soulevés par Der Spiegel semblent être une tentative cynique de remettre en cause publiquement et de saper une affaire qui a été pleinement jugée, après des procédures détaillées et une procédure régulière, par le Tribunal arbitral du sport », annoncent-t-ils dans un communiqué avant de conclure : « La politique de Manchester City reste de ne pas commenter les documents hors contexte qui auraient été obtenus de manière criminelle du City Football Group et du personnel de Manchester City ». Cette histoire n’est peut-être pas totalement close, alors que City jouera bien la Ligue des Champions l’an prochain.