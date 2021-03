Manchester City : les mots de Guardiola sur l’avenir d’Agüero

Présent il y a quelques jours en conférence de presse afin d’évoquer le match en retard de Premier League face aux Saints de Southampton, Pep Guardiola est revenu sur l’avenir de son attaquant Sergio Agüero.







En fin de contrat avec les Sky Blues en juin prochain, l’attaquant argentin est annoncé sur le départ et pourquoi pas du côté du FC Barcelone. Mais la porte reste malgré tout ouverte. « Peut-être que j’y penserai lorsque la trêve internationale commencera et que j’aurai plus de temps. Comme humain et personne, même en tant que joueur bien sûr que j’aimerais qu’il reste. Mais nous devons voir ce qui se passe à la fin de la saison. Nous ne pouvons pas oublier combien de temps il a été absent. Il va commencer à aller mieux. Je sais qu’il a besoin de minutes pour arriver à son meilleur état, mais nous ne pouvons pas lui donner des minutes pour des minutes car c’est une partie importante de la saison. Il faut être calme, le club va parler à son agent pour connaître la situation et on va en parler en fin de saison. C’est la même chose avec Fernandinho. »