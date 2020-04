Manchester City – Mercato : Il est déjà loin de Guardiola…

L’international allemand de City, Leroy Sané, veut toujours changer d’air.







Alors qu’il vient de connaître une saison presque blanche du côté de Manchester City, Leroy Sané est toujours décidé à changer d’air lors du prochain mercato. Proche du Bayern Munich l’été dernier avant de se blesser au genou, l’international allemand veut toujours rejoindre la Bavière.





Retour en Allemagne ?





Son agent a récemment ouvert la porte à un transfert en fin de saison. Et les observateurs n’ont pas de doute : Sané est déjà loin de Pep Guardiola et de City dans sa tête. Le joueur ne veut plus entendre parler des Skyblues et s’imagine déjà de retour en Allemagne.