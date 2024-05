MANCHESTER CITY OU ARSENAL ? CRISTIANO RONALDO SAIT DÉJÀ QUI SERA CHAMPION D'ANGLETERRE

La Premier League rend son verdict ce dimanche avec le multiplex de la dernière journée (17h) et l'intense lutte pour le titre qui bat son plein entre Manchester City et Arsenal. Cristiano Ronaldo, présent à Riyad pour le combat de boxe entre Usyk et Fury samedi, a donné son pronostic.







Cristiano Ronaldo ne fait plus partie du football européen mais il garde un oeil aiguisé sur le championnat qu'il l'a vu exploser. L'avant-centre d'Al-Nasser en Arabie saoudite sera certainement devant sa télévision ce dimanche pour suivre le multiplex de la 38e et ultime journée de Premier League et la lutte pour le titre entre Arsenal et Manchester City.





"Ils ne gagneront pas le Championnat", a sèchement tranché Cristiano Ronaldo avec un immense sourire alors qu'il discutait avec le promoteur Frank Warren. Le Portugais, présent à Riyad pour la grande soirée boxe de samedi, ne croit pas au premier titre de champion d'Arsenal pour la première fois depuis 20 ans.









Arsenal à deux points de City

Ce sera évidemment le grand moment de ce dimanche en fin d'après-midi. Arsenal et Manchester City se livreront une ultime bataille à distance pour accrocher un titre de champion. Au classement, les Cityzens sont en tête avec deux petites longueurs d'avance sur des Gunners en embuscade.





Les joueurs de Pep Guardiola accueillent West Ham alors qu'Arsenal reçoit Everton dans le même temps. Face à deux formations qui n'ont plus rien à jouer, les Skyblues et les Canonniers n'ont pas d'excuses. Mais le football peut parfois réserver de grandes surprises. Manchester City, vainqueur de Tottenham ce mardi lors d'un match en retard (2-0), a son destin entre les mains.