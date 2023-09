Manchester City : Pep Guardiola a tenté un coup à 60M€ en fin de mercato !

Malgré un très bon début de saison avec quatre victoires consécutives en Premier League, Manchester City doit désormais relever une série de défis majeurs. La période estivale a été marquée par les départs d'Ilkay Gundogan et de Riyad Mahrez, et désormais, Pep Guardiola doit faire face à une épreuve encore plus difficile : l'absence de Kevin De Bruyne pour plusieurs mois.







Le milieu de terrain belge s'est blessé aux ischio-jambiers lors de la première journée et a dû subir une intervention chirurgicale. Pour le remplacer, le technicien catalan a tenté le coup Dani Olmo en toute fin de mercato.





La saison dernière, le milieu de terrain de Leipzig a inscrit cinq buts toutes compétitions confondues, et cette saison, il a déjà atteint ce total en seulement quatre matchs.





Selon les informations de la presse espagnole et de Sport, Pep Guardiola s'est donc renseigné sur la situation de Dani Olmo après la blessure de Kevin De Bruyne.





Cependant, le RB Leipzig n'a pas pu envisager de laisser partir Olmo cet été, d'autant plus qu'ils avaient déjà laissé partir Dominik Szoboszlai à Liverpool, ainsi que Christopher Nkunku à Chelsea.