Manchester City : L'avenir de Guardiola scellé !





Alors que certains bruits font état d’un possible départ de Pep Guardiola de Manchester City, son représentant est monté au créneau.









Nouvelle désillusion pour Pep Guardiola et Manchester City en Ligue des Champions ! Alors que les Citizens rêvaient d’Europe et pouvaient voir leur rêve ultime être plus proche que jamais en raison du format spécial de cette C1, les Skyblues se sont complètement effondrés en quart de finale face à l’OL (1-3). Il n’en fallait pas moins pour relancer les débats autour de l’avenir du technicien espagnol alors que certaines rumeurs faisaient état d’un possible intérêt pour Mauricio Pochettino. D’autres, à contrario, faisaient état d’une possible prolongation de contrat proposée par le vice-champion d’Angleterre malgré l’échec européen. Si ces deux théories restent encore à prouver, une seule semble certaine, l’ancien coach du Bayern Munich devrait bien rester en Angleterre la saison prochaine.





En effet, Josep Maria Orobitg, son représentant a mis les choses au point au sujet de l’avenir de son protégé pour Goal : « Il restera à City, à 100% » avant de déclarer au sujet d’un possible retour au Barça : « Pour le moment, c’est impossible ». De quoi faire taire les bruits ? Rien n’est moins sûr…