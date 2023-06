Manchester City remporte la Coupe d'Angleterre contre United et se rapproche du triplé

Porté par Ilkay Gündogan, auteur d'un doublé, Manchester City a remporté samedi la Coupe d'Angleterre (2-1) contre le rival Manchester United. L'Allemand a inscrit le but le plus rapide de l'histoire de la Coupe.



Le match : 2-1

Dans le sillage d'Ilkay Gündogan, dans une forme étincelante en cette fin de saison, Manchester City s'est rapproché de son rêve de triplé (Championnat, Cup, C1), avant la finale de la Ligue des champions le 10 juin contre l'Inter Milan. Les joueurs de Pep Guardiola, dominateurs dans le coeur du jeu, ont remporté samedi la Coupe d'Angleterre contre le rival Manchester United (2-1).

Nos yeux ne s'étaient pas encore habitués à la retransmission particulière de la rencontre (une seule caméra centrale), qu'Ilkay Gündogan venait de planter la première banderille du match. L'international allemand a profité d'un second ballon et d'un placement aléatoire de Raphaël Varane pour marquer le but le plus rapide de l'histoire de la Coupe d'Angleterre, d'une volée du pied droit sublime (12 secondes de jeu). Sur leur lancée, les Citizens ont poussé (4e, 17e, 21e), mais n'ont pas réussi à battre David De Gea.





Passé le temps faible, Manchester United a remis le pied sur le ballon. Et, sur une de leurs premières offensives, les Red Devils ont hérité d'un penalty généreux. Après un duel aérien perdu, le déséquilibrant, Jack Grealish a touché le ballon de la main. Bruno Fernandes a parfaitement fixé Stefan Ortega (33e) pour remettre les deux équipes à égalité.

Au retour des vestiaires, Ilkay Gündogan a encore frappé (51e). Alerté par Kevin De Bruyne, l'Allemand s'est parfaitement ajusté pour réaliser une volée du pied gauche remarquable. Dos au mur, les joueurs d'Erik ten Hag ont poussé mais se sont cassé les dents sur l'arrière-garde citizen, menée par Rúben Dias, impressionnant.





