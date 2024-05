Manchester City : Roy Keane s'en prend de nouveau à Erling Haaland

Auteur d'un quadruplé à l'occasion de la victoire de Manchester City face à Wolverhampton (5-1) ce samedi, Erling Haaland a de nouveau été critiqué par Roy Keane.











Erling Haaland fonce vers son second Soulier d'or consécutif en Premier League. Auteur d'un quadruplé face à Wolverhampton (5-1) ce week-end, le Norvégien compte désormais quatre réalisations de plus (25 buts) que Cole Palmer (21 buts) à deux journées de la fin du championnat. Une efficacité retrouvée après que l'ancien joueur du Borussia Dortmund ait récemment connu quelques semaines plus compliquées.

Un coup de moins bien qui lui avait d'ailleurs attiré les critiques de Roy Keane, l'ancien milieu de terrain de Manchester United, devenu consultant pour Sky Sports, qui avait comparé le niveau de l'avant-centre à celui d'un joueur de League Two - la quatrième division anglaise. Ce samedi, l'Irlandais ne s'est pas privé d'en remettre une couche. En cause, l'attitude d'Haaland, apparu très mécontent au moment de son remplacement par Pep Guardiola avant la fin de la rencontre face au Wolves.





Erling Haaland ? « Un enfant gâté » selon Keane





Une perche que Keane ne s'est pas privé d'attraper pour critiquer de nouveau le Scandinave. « Nous avons vu Haaland hier être remplacé, pas trop content, se comportant comme un enfant gâté. Je pense que lorsque vous avez des disputes avec le manager en étant la star de l'équipe, ça n'aide pas lorsque les résultats ne vont pas dans votre sens. Mais parce qu'ils gagnent le match, il marque des buts, c'est presque oublié », a ainsi pointé du doigt la légende mancunienne.