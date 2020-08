Manchester City : Yaya Touré tacle Pep Guardiola





Alors que Manchester City s’est fait sortir en quart de finale de la Ligue des Champions par l’OL (1-3), Pep Guardiola subit une pluie de critiques. Après Dimitar Berbatov, c’est Yaya Touré qui n’a pas été tendre avec l’Espagnol.









Pep Guardiola est dans l’œil du cyclone depuis samedi soir et la nouvelle désillusion de son Manchester City en quart de finale de la Ligue des Champions face à l’OL (1-3). Alors qu’il n’arrive pas à dépasser ce fameux stade des quarts, Yaya Touré, qui a évolué huit ans chez les Citizens, se demande si l’Espagnol est bien l’homme fait pour amener les Skyblues sur le toit de l’Europe.





« Le manager a été signé pour cela, juste pour remporter ce trophée et vous voyez Liverpool et d'autres clubs le faire. City a fait beaucoup de travail sur le marché des transferts, c'est assez étrange et décevant. Bien sûr, il a été amené au club pour obtenir un énorme trophée pour eux et pour le moment, il n'a pas été livré comme ils le souhaitent. Tout le monde sait que Pep est un excellent manager, mais au moment où les choses ne se passent pas comme prévu, il est parfois temps de changer leur façon de faire. Nous verrons » a-t-il ainsi déclaré pour Football Daily. Pour rappel, les rapports entre l’Ivoirien et l’ancien coach du Bayern Munich n’ont jamais été étroits alors que le technicien ibère n’avait pas compter sur l’ancien Monégasque alors que les deux hommes se sont côtoyés à City et au Barça.