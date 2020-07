Manchester United : Bruno Fernandes à la poursuite de Messi et Ronaldo





Arrivé le 1er février dernier à Manchester United, Bruno Fernandes est devenu depuis le 3e joueur le plus décisif d'Europe, derrière les deux monstres Lionel Messi et Cristiano Ronaldo.













C'est le genre de transfert qui n'est pas passé inaperçu ! Arraché dans les derniers moments du mercato au Sporting Portugal, Bruno Fernandes a rejoint Manchester United le 1er février contre un chèque de 55 millions d'euros. Un nouvel investissement conséquent et risqué pour les Red Devils, mais qui va très vite s'avérer payant.





En effet, l'international portugais (19 sélections, deux buts) n'a pas tardé à se mettre en avant avec sa nouvelle équipe. Depuis son arrivée, il a pris part à 20 rencontres avec Manchester United, inscrivant au passage 10 buts et délivrant 10 passes décisives, ce qui fait de lui le troisième joueur le plus efficace d'Europe sur cette période.





En effet, seuls Lionel Messi (dix-neuf fois), et Cristiano Ronaldo (28) ont su se mettre plus en avant. Une performance majuscule dans un championnat réputé pour sa difficile adaptation. Il laisse au passage derrière lui des joueurs comme Robert Lewandowski, Ciro Immobile ou encore Duvan Zapata (14). Il a donc logiquement été récompensé à deux reprises par le titre d'homme du mois dans le championnat anglais (février et juin).





Désormais, il pourra se focaliser sur la reprise de la Ligue Europa au mois d'août. Les Mancuniens affronteront le club autrichien de Lask, après s'être largement imposé 5-0 à l'extérieur au match aller en 16e de finale.