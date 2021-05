Manchester United: Cavani a prolongé !

Le forcing de Manchester United a finalement fonctionné ! Depuis plusieurs semaines, l'attaquant des Red Devils Edinson Cavani (34 ans, 23 apparitions et 9 buts en Premier League cette saison), en fin de contrat en juin prochain, hésite à activer son option pour prolonger d'un an avec le club anglais. Mais ce lundi, selon les informations du journaliste Fabrizio Romano, confirmées ensuite par la radio RMC, l'international uruguayen a bel et bien signé son nouveau deal avec MU jusqu'en juin 2022.











Notamment courtisé par Boca Juniors, l'ancien joueur du Paris Saint-Germain a été convaincu par les arguments de ses dirigeants et de son entraîneur Ole Gunnar Solskjaer, qui a multiplié les sorties devant les médias ces derniers temps pour encourager Cavani à rester (voir ici).