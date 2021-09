Manchester United : Cristiano Ronaldo a secoué le vestiaire dès son arrivée ! Externes

Auteur d'un doublé pour son retour à Manchester United, Cristiano Ronaldo est d'ores et déjà le patron des Red Devils, et ses discours en interne en ont secoué plus d'un.



Son retour était attendu, et il n'a pas déçu. Face à Newcastle, Cristiano Ronaldo était aligné d'entrée par Ole Gunnar Solskjaer. Le Portugais, plus déterminé que jamais, a inscrit un doublé pour permettre aux siens de se défaire des Magpies sur le score de 4-1. Un comeback majuscule, salué par la presse européenne, et surtout un comportement en interne qui ferait déjà ses effets sur ses coéquipiers. La presse anglaise relate ce matin le discours du quintuple Ballon d'Or à son groupe avant de retrouver le chemin d'Old Trafford.



"Le discours de Ronaldo était très puissant et édifiant. Il a dit à ses coéquipiers:" Je suis revenu à Man United pour deux raisons. La première, c'est parce que j'aime le club. La seconde, c'est que j'aime la mentalité de gagnant qui se reproduit dans les rangs de ce club. Je ne suis pas revenu pour être une pom-pom girl. Si vous voulez réussir, alors j'ai besoin que vous aimiez ce club du fond du cœur. Vous devez manger, dormir et vous battre pour ce club. Que vous jouiez ou non, vous devez soutenir vos coéquipiers et toujours vous donner à 100% pour le club. Je suis ici pour gagner et rien d'autre. Gagner nous apporte le bonheur. Je veux être heureux" révèle une source interne au Sun Sport.





Un discours qui a porté ses fruits avec un premier succès, et qui sera à nouveau mis à l'épreuve dans sa compétition favorite : la Ligue des Champions. Les Red Devils affrontent les Young Boys de Berne ce soir à 18h45. Avec une nouvelle performance de marque de Cristiano Ronaldo ?