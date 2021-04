Manchester United lance une plateforme pour signaler les abus racistes

Manchester United, et la Plateforme antiracisme

Manchester United a lancé une plateforme de signalement des infractions racistes, ainsi qu'une campagne de communication "SEE RED" ("Vois rouge"), a annoncé le club dans un communiqué publié mardi.





"SEE RACISM, SEE RED" ("tu es témoin d'un acte raciste, vois rouge") scande le slogan de cette nouvelle campagne de lutte contre les discriminations, qui invite les fans de football à s'engager contre les injures racistes et les commentaires haineux qui pleuvent sur les réseaux sociaux.





"Rester sur le bord du terrain, silencieux, lorsque l'on constate des remarques ou comportements racistes n'est pas satisfaisant. L'inaction a des conséquences. Nous devons le dénoncer", a enjoint Richard Arnold, directeur général des "Red Devils".

Cette saison, les stars du club Anthony Martial, Marcus Rashford et Fred, ont tous les trois subi des injures racistes.





Appel pour des mesures fortes sur les réseaux sociaux

Richard Arnold invite les supporters à se demander comment leurs meilleurs souvenirs de matchs seraient altérés "sans la diversité de certains des meilleurs joueurs au monde, qui ont sublimé notre sport et notre club?”