Manchester United – Liverpool : les Reds s’imposent à Old Trafford dans un match fou et peuvent encore rêver de la C1 !

Liverpool s'est imposé avec la manière sur la pelouse de Manchester United (2-4) grâce à des buts de Diogo Jota, Roberto Firmino et de Mohamed Salah.







Après un premier report à cause de l’envahissement d’Old Trafford par des supporters mancuniens mécontents envers la famille Glazer, ce derby d’Angleterre entre Manchester United et Liverpool se disputait sous haute tension. Même si en marge de la rencontre, l’un des bus des Reds a été stoppé par des supporters des Red Devils, cela n’a pas eu l’air de trop perturber les hommes de Jürgen Klopp. Si Bruno Fernandes a ouvert le score pour les locaux (10e), Diogo Jota (34e) et Roberto Firmino par deux fois (34e et 45+3e) ont totalement renversé Manchester United en première période (1-3). Si Marcus Rashord a rêvé d’un come-back en réduisant le score (68e), Mohamed Salah a finalement crucifié les hommes d’Ole-Gunnar Solskjaer (90e), offrant une victoire de prestige à Liverpool, 17 ans après la dernière à Old Trafford. Avec ce succès, les Reds peuvent rêver de Ligue des champions, en remontant à la cinquième place de Premier League, à quatre points de Chelsea, et avec un match en moins. Du côté de Manchester United, la deuxième place n'est pas encore acquise, il faudra pour cela battre Fulham mardi prochain (19h).