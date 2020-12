Manchester United – PSG (1-3) : Grâce à Neymar et Marquinhos, le PSG signe une victoire de caractère et reprend la tête

Dans une rencontre hachée, le PSG a fait preuve de mental et d’un effort collectif pour gagner à Manchester et reprendre la première place.





Le PSG voulait une victoire à Old Trafford, et il est allé la chercher sur la pelouse mancunienne. Ce succès (3-1) n’a pas été de tout repos mais à une journée de la fin, le club parisien conserve toute ses chances de se qualifier pour les huitième de finale de Ligue des Champions. Mieux, les hommes de Tuchel prennent la tête du groupe grâce au but de Neymar dans le temps additionnel, synonyme de doublé pour l'ancien du Barça.





En pleine préparation d’avant-match, les joueurs parisiens ont sûrement dû être mis au courant de ce qu’il se passait à Istanbul en début de soirée. Basaksehir a bien cru revenir de nulle part contre Leipzig mais en allant s’imposer en Turquie, le club allemand a mis encore un peu plus de pression sur les épaules parisiennes, avec désormais 9 points contre six.





En conférence de presse, Thomas Tuchel n’avait pas hésité à insister sur l’importance de cette rencontre face aux Red Devils. Après le non-match à domicile contre Leipzig, il y a une semaine, le PSG a rendu une bien meilleure copie dans le nord de l’Angleterre. Face à ses choix discutés lors de la journée précédente, l’entraîneur allemand avait fait le choix de revenir à du classique avec Kean en pointe aux côtés de Mbappé et Neymar.





Et si Cavani…

L’Italien n’a pas pesé offensivement, se sacrifiant pour le pressing pour sortir à l’heure de jeu, et ce sont bien les deux stars parisiennes qui ont montré la voie aux champions de France. Mieux rentrés dans le match, le Brésilien et le Français ont rapidement combiné ensemble et la frappe contrée de Mbappé a profité à Neymar, ouvrant le score d’une jolie reprise en angle fermé.





Plus mordant, plus tranchant, le PSG a pris ce match à bras le corps et ne comptait pas se faire surprendre par la pression du résultat. Dans une rencontre où les coups ont été nombreux, à l’image de ce match dans le match entre Fred et Paredes, le club de la capitale a levé le pied et peut regretter la décision de l’arbitre de ne pas exclure le Brésilien pour son coup de tête dès la première mi-temps.









Cette altercation a eu le mérite de réveiller Manchester United. Comme le PSG en début de match, les Red Devils ont validé leur temps fort à l’entrée de la demi-heure. Comme c’est le cas lors des trois dernières confrontations entre les deux clubs, c’est Marcus Rashford, bien aidé par la déviation de Danilo Pereira, qui a égalisé.







Deux minutes qui changent tout

En tête du groupe avec ses neuf points, Ole Gunnar Solskjaer a clairement fait le choix de subir et laisser le ballon au PSG. Mais avec des attaquants comme l’Anglais et Anthony Martial, Manchester United a eu les possibilités d’utiliser les espaces laissés notamment durant le second acte. Meilleur buteur de l’histoire du PSG avec ses 200 buts, Edinson Cavani a bien failli jouer un très mauvais tour à ses anciens coéquipiers. Bien mis en confiance sur une occasion manquée de Martial juste après la pause, l’Uruguayen a été à une barre de faire taire ses détracteurs qui le disaient en dedans techniquement. Parfaitement lancé dans la profondeur, El Matador a vu son lob subtil venir mourir sur la barre de Navas (57eme).





Dans le silence d’Old Trafford, les barres ont apporté une symphonie dans cette rencontre hachée avec une tête de Marquinhos juste après l’heure de jeu. Ame de cette équipe, le capitaine parisien a eu sa revanche en renard des surfaces sur un but « so Marquinhos ». Ce deuxième but, couplé à l’exclusion de Fred dans la foulée, a complètement libéré le PSG. Une victoire à l’envie qui permet aux vice-champions d’Europe de garder leur destin entre leurs mains. Un nul suffira contre Basaksehir dans une semaine, qu’importe le résultat entre Manchester United et le RB Leipzig.