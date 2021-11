Manchester United : Ralf Rangnick nommé manager par intérim du club

C’était dans l’air depuis l’éviction d’Ole Gunnar Solskjær. Ralf Rangnick devient entraîneur par intérim de Manchester United. Le technicien Allemand de 63 ans débarque en provenance du Lokomotiv Moscou où il occupait le poste de directeur sportif et de la communication au sein du club russe.



En tant qu’entraîneur, Ralf Rangnick a eu à entraîner neuf clubs, tous évoluant en Allemagne, tels que Stuttgart, Hanovre, Hoffenheim, Leipzig, Schalke... Son meilleur palmarès a été enregistré lors de ses passages à Schalke 04, il comptabilise : une Coupe de la Ligue (2006), une Coupe d'Allemagne (2011), et une Supercoupe d'Allemagne (2011).



Ainsi, prendre les commandes d’un club de la dimension de Manchester United sera une première pour lui. Mais sa philosophie de jeu n’est plus à présenter et a influencé plusieurs techniciens allemands.



"Le Professeur", comme on le surnomme, est considéré comme le père du "Gegenpressing". C’est un style de jeu où les équipes pressent directement leurs adversaires, après avoir perdu la possession du ballon.



Un style qui a été popularisé par Jürgen Klopp. D’abord au Borussia Dortmund, ensuite à Liverpool. Klopp a d’ailleurs déclaré à plusieurs reprises que Rangnick était pour lui "l’un des meilleurs, sinon le meilleur entraîneur allemand".



L’influence du "Professeur" se ressent également chez d’autres entraîneurs allemands, à commencer par Thomas Tuchel à Chelsea et Julian Nagelsmann, le jeune coach du Bayern Munich.



Mais bien au-delà de l’intérim au sein du club mancunien, des bruits de couloirs évoquent une possible reconversion de l’allemand en tant que consultant des Reds Devils.