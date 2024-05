Manchester United: trois joueurs restent, tout le reste de l’effectif à vendre

Manchester United voit les choses en grand pour la saison prochaine : cela passe par un changement radical dans l’effectif, selon la presse anglaise.





Selon The Telegraph, l’été pourrait être mouvementé à Manchester United, avec la vente de plusieurs joueurs lors du prochain mercato.





Seuls trois joueurs sont considérés comme intransférables : le milieu de terrain Kobbie Mainoo (19 ans, 20 matchs et 2 buts en Premier League cette saison), l’ailier Alejandro Garnacho (19 ans, 32 matchs et 7 buts en Premier League cette saison) et l’avant-centre Rasmus Højlund (21 ans, 26 matchs et 8 buts en Premier League cette saison).