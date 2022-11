Manchester United : vers une énorme amende pour Ronaldo après son interview choc ?

Au lendemain de l’interview choc livrée par Cristiano Ronaldo, les dirigeants de Manchester United et Erik ten Hag tenaient une réunion de crise. Selon Metro Sport, le Portugais pourrait être sanctionné d’une amende d’un million de livres, soit 1,14 million d’euros, pour ses propos envers le club et son entraîneur.



Une somme énorme que le Portuguais peut néanmoins se permettre de payer. Selon Sportico, l’ancien joueur du Real Madrid est le deuxième jour le mieux payé de la planète, avec des revenus annuels aux alentours de 113 millions d’euros (dont 60 millions grâce aux sponsors).