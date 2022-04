Mané Ballon d’Or ? Jurgen Klopp répond

Si Samir Nasri estime que Sadio Mané est un sérieux prétendant pour gagner le Ballon d’Or 2022, le coach de Liverpool, Jurgen Klopp, a préféré esquiver la question en conférence de presse, après la victoire des Reds contre Villarreal en demi-finale aller de la Ligue des champions 2-0. «Sadio est un joueur incroyable. Je n'ai rien à voir avec le Ballon d’or ou les autres nominations. Je ne comprends pas à 100% le procédé. C’est un joueur de classe mondiale. Il a encore joué un très bon match pour nous. Je n’ai aucune idée. Je ne sais pas pourquoi vous me posez cette question, la saison n’est même pas encore terminée.