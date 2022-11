Mané : Deux autres grands quotidiens sportifs confirment son forfait, communiqué imminent du Bayern

Sadio Mane forfait au Mondial

La Coupe du monde se disputera vraisemblablement sans l’une des superstars actuelles du football mondial. Sadio Mané, deuxième du dernier Ballon d’or, serait forfait pour la plus grande des compétitions, annoncent L’Equipe, As (Espagne) et Bild (Allemagne) ce mercredi. Selon le journal espagnol, le Bayern va publier un communiqué dans les prochaines heures pour annoncer cette cruelle nouvelle.





L’attaquant sénégalais s’est blessé mardi lors de la large victoire du Bayern Munich contre le Werder Brême (6-1) en étant remplacé dès la 21e minute de jeu. Alors que le club bavarois s’était montré plutôt rassurant en évoquant un coup sur le plateau tibial ce mercredi matin, la blessure serait finalement plus grave que prévue puisqu’elle touche un tendon. Cela nécessiterait plusieurs semaines d’arrêt pour l’ancien joueur de Liverpool synonymes de forfait pour le Mondial.