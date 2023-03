REAL MADRID : LA SORTIE MÉDIATIQUE FRACASSANTE DE KROOS SUR HAZARD





À quelques heures du Clasico entre le Real Madrid et le Barça, Toni Kroos a lâché ses vérités sur Eden Hazard.











Toni Kroos n'est pas tout à fait un joueur comme les autres. Que ce soit sur le terrain par sa longévité et sa régularité que par ses prises de paroles en dehors du rectangle vert, l'Allemand impressionne. Et à quelques heures du coup d'envoi du choc entre le Real Madrid et le Barça, le média Eleven Belgium vient de dévoiler un entretien en compagnie du milieu de terrain de la Maison Blanche qui risque de beaucoup faire parler. Invité à s'exprimer sur la situation d'Eden Hazard, qui n'a disputé que trois bouts de matchs en Liga cette saison, il a expliqué qu'il ne se sentait pas "désolé" de sa situation actuelle.





"Bien sûr que c'est une situation difficile, mais la pitié n'a pas sa place dans le football. Je ne pense pas que Eden a une mauvaise vie. Vous pouvez vous sentir désolé pour les gens qui vivent des moments bien pires que lui. Ce n'est pas une question d'argent, je ne me sens désolé pour personne dans le football", a-t-il déclaré. Bien sûr que c'est une situation compliquée. Et beaucoup de temps s'est écoulé. Mais au final, chacun est en partie responsable de sa propre situation. Je connais très bien Eden. Je suis souvent avec lui. Mais je ne plains que les gens qui ont du mal et Eden n'en fait pas partie."





Une sortie médiatique qui ne manquera pas d'être commentée. Depuis son transfert en Espagne à l'été 2019, Eden Hazard n'a porté le maillot du Real Madrid qu'à 73 reprises pour sept buts et 11 passes décisives.

En toute impartialité il me semble que lorsqu' un joueur quelle que soit sa nationalité marque 4 buts en finale de CM et termine meilleur buteur de ce ...Lire plus

Pour résumer