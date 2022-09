Marabout, racketteurs et extorsion de fonds : on vous résume l'affaire Pogba en huit actes

Le footballeur de la Juventus Turin et de l'équipe de France se retrouve au cœur d'une rocambolesque affaire de tentative d'extorsion de fonds, selon ses dires, menée par certains de ses proches, dont son frère aîné.



Après le Pogmentary, le documentaire qu'Amazon Prime lui a consacré, son transfert à la Juventus Turin et la blessure au genou qui laisse planer le doute sur sa participation à la Coupe du monde au Qatar à la fin de l'année, c'est la quatrième fois que Paul Pogba fait les gros titres cet été. Le footballeur international tricolore, champion du monde en 2018, dénonce une tentative d'extorsion de fonds à laquelle participe, selon lui, son frère aîné Mathias. Franceinfo retrace en huit actes l'affaire qui déchire désormais la famille Pogba.



1-Mathias Pogba, le frère de Paul, publie une vidéo énigmatique sur les réseaux sociaux



En quatre langues, Mathias Pogba, frère aîné de Paul, lui aussi footballeur mais qui n'a pas eu la même carrière (il est sans club depuis son départ de la modeste équipe de Belfort, à l'été 2021) annonce des révélations "explosives" sur son frère, samedi 27 août. Dans une vidéo TikTok, il assure que "le monde entier mérite de savoir certaines choses afin de décider en toute connaissance de cause si [son frère] mérite vraiment l'admiration, le respect, sa place en équipe de France, s'il est une personne digne de confiance". Il promet aussi, dans ce message énigmatique, de livrer des informations impliquant Kylian Mbappé, le joueur star du PSG et de l'équipe de France. Mais aussi des révélations sur l'avocate de Paul Pogba, Rafaela Pimenta.



2-Les avocats du joueur dénoncent une tentative d'extorsion de fonds



Le clan du champion du monde 2018 riposte, via un communiqué signé de ses avocats et de son agente, dès le lendemain de la publication de la vidéo. Ils assurent que "les déclarations récentes de Mathias Pogba sur les réseaux sociaux ne sont malheureusement pas une surprise. Elles s'ajoutent à des menaces et des tentatives d'extorsion en bande organisée contre Paul Pogba". Selon eux, "les autorités compétentes en Italie et en France ont été saisies il y a un an".



3-Franceinfo révèle le contenu de l'audition de Paul Pogba devant la police



Selon nos informations, issues du compte-rendu de l'audition du joueur devant l'Office central de lutte contre le crime organisé, l'affaire proprement dite a commencé fin mars 2022, en marge d'un rassemblement de l'équipe de France. Paul Pogba, surnommé "La Pioche", raconte que des amis d'enfance ont profité de sa visite à Lagny-sur-Marne (Seine-et-Marne), ville dont il est originaire, pour l'entraîner dans un appartement parisien. A cette occasion, ces amis reprochent au joueur de ne pas les avoir aidés financièrement quand ils en avaient besoin. Selon les déclarations du milieu de la Juventus Turin, deux hommes "cagoulés" et "armés de fusils d'assaut" lui réclament 13 millions d'euros pour l'avoir "protégé" pendant les treize années de sa carrière professionnelle.



Selon Paul Pogba, les menaces ont été réitérées à plusieurs reprises. A Manchester, où le joueur évoluait jusqu'au mois de juin, puis à Turin, son nouveau club. C'est en Italie qu'il assure avoir reconnu son frère Mathias parmi les maîtres-chanteurs. Si le milieu de terrain international est longtemps apparu proche de son frère aîné, leurs relations se sont distendues depuis l'Euro 2021, selon L'Equipe. Sur les conseils de son agente, Paul Pogba explique aux enquêteurs s'être rapproché des avocats du club transalpin. L'affaire a discrètement été confiée à la police française, qui a commencé ses investigations début août.



4-Mathias Pogba laisse entendre que son frère a bien demandé à un marabout de jeter un sort à Kylian Mbappé



Mathias Pogba, lui, poursuit sa diatribe sur les réseaux sociaux, en accusant son cadet de "faire l'innocent" dans une nouvelle vidéo, publiée au soir du dimanche 28 août. "Quand tout sera dit, les gens verront qu'il n'y a pas plus lâche, plus traître et plus hypocrite que toi sur cette Terre." L'ancien joueur de Belfort laisse également entendre que son frère a payé un marabout pour jeter un sort à Kylian Mbappé, partenaire de Paul Pogba en équipe de France.



"Kylian, à présent, tu comprends ? J'ai rien de négatif contre toi, mes dires sont pour ton bien, tout est vrai et avéré, le marabout est connu !" clame-t-il sur Twitter, en citant l'article de franceinfo dans lequel Paul Pogba évoque lui-même ce marabout. "La Pioche" a en effet confié aux policiers avoir déjà payé ce marabout pour se protéger de blessures. Et selon l'international, les maîtres-chanteurs menacent de dévoiler des messages, qui lui sont attribués, où il demande à ce marabout de jeter "un sort" à la fois sur ses adversaires et sur ses coéquipiers, dont Kylian Mbappé. Au cours des auditions, Paul Pogba a démenti avoir fait une telle demande.



Dans ce dernier message, Mathias Pogba est également revenu sur la médiatisation considérable de ce qui est devenu, en 48 heures, "l'affaire Pogba" : "J'espère que vous ne vous ferez pas avoir par une tentative de manipulation des médias et des autorités. Quand on est célèbre, le monde est avec vous, les autorités écoutent plus attentivement. Mais ça ne vous met pas au-dessus de la justice, les policiers ne sont pas vos larbins !"



5-Paul Pogba a déjà versé 100 000 euros à ceux qui le menacent



Selon des éléments du dossier que franceinfo révèle mardi 30 août, Paul Pogba a déjà versé 100 000 euros à ses extorqueurs. Cette somme a été versée en mars 2022, au moment où des personnes que le champion du monde identifie comme ses amis d'enfance lui réclamaient 13 millions d'euros, dont trois millions à payer immédiatement. Après avoir refusé de payer, le footballeur a tenté d'obtenir les trois millions d'euros auprès de ses banquiers mais n'est parvenu qu'à retirer 100 000 euros. Il a également accepté de signer un papier en s’engageant à payer le reste de la somme. Devant les enquêteurs, Paul Pogba a confié s’être senti pris en otage par ce groupe d'anciens amis.



6-Mathias Pogba réitère ses propos dans une nouvelle vidéo



Dans une nouvelle vidéo diffusée dans la soirée du mardi 30 août, Mathias Pogba persiste et signe. Il assure se battre "pour [sa] vie et celle de [sa] famille afin de sortir de l'emprise et du piège de ce frère". "Le monde se base sur l'apparence, pensant que tout était beau chez nous, mais la réalité est qu'il y a une famille en souffrance et en danger...", poursuit-il, avant d'accuser de nouveau son cadet : "Si le grand frère a été obligé de s'exprimer publiquement car risquant de perdre sa vie ou sa liberté du fait de son petit frère qui le veut soit mort soit en prison, n'est-ce pas plutôt le petit frère qui aurait trahi !?" Et de conclure sa promesse déjà délivrée lors de sa première vidéo : "Soyez un peu patients, le dévoilement des mensonges et ma version des faits arrivent."



7-Franceinfo révèle le contenu de la deuxième audition de Paul Pogba



Lors de cette nouvelle audition, au mois d'août, Paul Pogba a expliqué avoir versé de l’argent à un marabout pour une association humanitaire qui aide des enfants d’Afrique, et non pas pour jeter un sort à l'attaquant star du PSG, Kylian Mbappé. Il assure qu'il a le moyen de prouver ce qu'il avance. Le footballeur se dit également convaincu que son frère aîné Mathias agit sous la pression des racketteurs. Au moment de son arrivée à Turin cet été, Mathias lui écrit dans un message, reçu sur son téléphone : "Tu penseras à nous maintenant que tu as reçu une prime à la signature."



8-Franceinfo révèle que la mère du joueur a subi des pressions



En juillet, plusieurs inconnus se sont présentés devant l'appartement de la mère de Paul Pogba. Ils affirment alors qu'ils ont protégé son fils pendant des années, "contre des personnes qui lui voulaient du mal". Une protection pour laquelle ils réclament 13 millions d'euros. S'ils ne touchent pas cette somme, ils dévoileront l'enregistrement qui prouve que Paul Pogba a payé un marabout pour jeter un sort à Kylian Mbappé. Cet épisode a contraint l'avocate du joueur de la Juventus Turin à solliciter une protection pour la mère de Paul Pogba.