Marcel Desailly zappe le Real Madrid : "Je conseille à Kylian Mbappé de signer à..."

Kylian Mbappé n'échappe pas aux critiques, au lendemain de l'élimination du PSG en demi-finales de la Ligue des champions. L'international français a été en difficulté à l'aller comme au retour, provoquant des interrogations sur sa place au Real Madrid où il est annoncé pour la saison prochaine.





Sur le plateau de Bein Sports de la Grande-Bretagne, l'ancien défenseur français, Marcel Desailly, a suggéré à Mbappé une autre destination : l'Arabie saoudite.