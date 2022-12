[La tanière des footeuses] Marietou Soumaré : “Il faut neutraliser Jude Bellingham qui est très dangereux…”

La coupe du monde masculine de football a débuté le 20 novembre dernier au Qatar, un sport universel et sans genre. Seneweb vous propose une série d’interviews de femmes tout au long de la compétition, au-delà des stéréotypes. Mariétou Soumaré est une passionnée du ballon rond et la deuxième intervenante à entrer en jeu. Priipp !!!



Comment est née votre passion pour ce sport?



Ma passion pour le football est intimement liée à mon amour pour la Premier League, pour Arsenal et pour Mesut Özil. Ma sœur me parlait souvent de Messi et du Barça quand j’étais jeune. Et j’en suis devenue (vaguement) fan. À la Coupe du Monde 2014, je tombe amoureuse de l’Allemagne qui devient la première équipe que je supporte sans mimétisme sans suivre la compétition à fond. Je n’ai même pas regardé la finale du mondial, j’avais préféré jouer avec mes amies.



En 2015, je découvre un très beau championnat et Arsenal où jouait le Champion du monde allemand de l’époque, Mesut Özil.



Qu’est-ce que le football représente pour vous ?



La passion de ce milieu est incroyable. Le sport, c’est la joie voire le bonheur gratuit. C’est aussi l’adrénaline, le suspense, la crainte et le divertissement. Et le football rassemble des millions de personnes. «Football unites the world »



L’équipe de football du Sénégal a raté son entrée en jeu dans cette coupe du monde face aux Pays-Bas. Mais les protégés d’Aliou Cissé ont su rebondir et obtenir leur ticket pour les huitièmes de finale. Qu’est-ce qui a fait la différence dans ce coaching ?



C’est une défaite qui survient lors du premier match, mais le Sénégal méritait mieux vu ce qu’il a proposé dans le jeu. Pour moi, il fallait juste retenir le positif de ces performances et être sans pitié face aux autres adversaires.



Aliou Cissé a fait toute la différence dans la préparation de ses matchs. Contre l’Equateur, par exemple, il a cherché l’équipe très haut et fragilisé son point fort qui est son bloc compact. Cissé a également établi un milieu de terrain dense avec un gros volume de jeu pour dominer les Équatoriens. Les qualités de percussion et la vitesse d’Ismaila Sarr ont sans doute facilité la tâche.



Comment jugez-vous les choix opérés par Aliou Cissé ?



Jusque-là, le sélectionneur est très cohérent dans son onze de départ. Rien à dire. Il fait jouer les hommes qu’il faut à la place qu’il faut et au bon moment. Mais si un joueur ne pèse pas, il n’hésite pas à le sortir pour une meilleure option. Krépin Diatta et Iliman Ndiaye en sont la preuve preuve.



“À ce stade de la compétition, chaque équipe a des chances de poursuivre l’aventure”



Les lions de la Teranga vont se frotter aux ‘Three lions’, ce dimanche. Quelle composition peut permettre à l’équipe de s’imposer face aux anglais ?



Je partirais sur la même composition qu’au dernier match, avec Nampalys à la place de Gana (suspendu). L’objectif est de neutraliser Jude Bellingham qui est très dangereux entre les lignes adverses et qui facilite le travail des attaquants anglais.



Quelles sont les chances du Sénégal ?



À ce stade de la compétition, chaque équipe a des chances de poursuivre l’aventure. Le foot est indécis et ce mondial nous le prouve encore mieux. Il y a déjà beaucoup de surprises et cela ne s’arrête pas là. Jouer sans complexe, tout se joue dans la tête.



Certaines équipes ont réussi à créer des surprises, des bonnes comme des moins bonnes. Qu’est-ce qui vous a le plus marqué dans cette deuxième semaine de compétition ?



La première place du Japon est ce qui m’a le plus marqué. Le football c’est pour tout le monde, ce n’est pas réservé à certains pays seulement. Je m’attendais à voir le Japon créer la « surprise » parce que c’était clair pour moi qu’ils auraient les arguments pour. Je suis leurs joueurs en Bundesliga et quelques fois les matchs du Japon. C’est tout sauf volé, cette belle qualification.



Quelle équipe voyez-vous aller jusqu’au bout ?



Toutes les équipes peuvent aller jusqu’au bout dans ce mondial inédit. C’est vrai avec les cinq changements et les longs temps additionnels, des équipes comme la France, le Brésil, le Portugal, l’Angleterre peuvent avoir des atouts grâce à la profondeur de leur banc. Mais le collectif huilé de l’Espagne montre que chaque équipe peut tirer profit de ses caractéristiques.